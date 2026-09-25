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Освітній комітет Ради пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міносвіти в проєкті держбюджету-2027

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Освітній комітет Ради пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міносвіти в проєкті держбюджету-2027
Фото: https://kno.rada.gov.ua/

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті державного бюджету України на 2027 рік.

Згідно з висновками Комітету до проєкту держбюджету на 2027 рік (законопроєкт №16000), Комітету з питань бюджету рекомендується збільшити фінансування Міносвіти на 22,5 млрд грн, із яких: 13 млрд грн – на програму "Підвищення престижності праці у сфері освіти"; 2,3 млрд грн – на субвенцію на будівництво укриттів в закладах освіти; 2 млрд грн – на субвенції по енергонезалежності закладів освіти; та низку інших програм.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 49,3 млрд грн, або 18,2%, фінансування Міносвіти порівняно з 2026 роком. Зокрема, на фінансування програм міністерства передбачено 319,3 млрд грн.

Раніше міністр освіти і науки Андрій Бутенко просив додати 3,6 млрд грн на освіту до проєкту держбюджету на 2027 рік.

Державний бюджет на 2026 рік передбачає 279,1 млрд грн фінансування Міносвіти. Держбюджет-2024 передбачав 171,2 млрд грн на фінансування сфери освіти, а держбюджет-2025 – 197,3 млрд грн.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#комітет_вр #парламент #міносвіти #фінансування
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