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Комітет Ради хоче зобов'язати уряд розробити до 31 березня законопроєкт про нову модель оплати праці педагогів

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Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій хоче зобов'язати Кабінет міністрів України розробити та подати до 31 березня 2027 року проєкт закону щодо нової моделі оплати праці педагогів та науковців.

Згідно з висновками до проєкту держбюджету на 2027 рік, Освітній комітет рекомендує Кабінету міністрів доповнити Прикінцеві положення законопроєкту новим абзацом, яким передбачається зобов'язати уряд вжити невідкладних заходів для виконання вимог статті 61 закону "Про освіту", якою передбачено, що: посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат; найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25% вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії; посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії та кожний наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищуються не менше ніж на 10%.

Крім того, пропонується внести в проєкт документу положення, що уряд до 31 березня 2027 року має розробити та подати на розгляд Освітнього комітету проєкт закону щодо нової моделі оплати праці педагогів та науковців.

Як повідомлялося, за результатами розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року – ще на 20%. Водночас уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

У серпні міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що драфт законопроєкту щодо зміни системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників буде напрацьовано за пів року, а також розраховує, що обійдеться без збільшення тижневого навантаження вчителів.

23 вересня голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракції "Слуга народу") наголосив на тому, що Кабінет міністрів має внести законопроект про зміну системи оплати праці педагогів і передбачити на це фінансування в державному бюджеті на 2027 рік.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#зарплата #освіта #законопроект #комітет
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