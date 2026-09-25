На Одещині внаслідок атаки загинула людина, четверо поранені – МВС

Російські окупанти в п'ятницю, 25 вересня, вдарили по підприємству на Одещині, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Внаслідок удару РФ по виробничій будівлі загинула людина, ще 4 постраждали", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Згодом росіяни атакували транспортний засіб енергетиків. Вогонь від автомобіля поширився на відкриту територію, вогнеборці ліквідували пожежу.

Енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що загиблий та один з поранений – їх співробітники: авто бригади енергетиків у п'ятницю атакував російський дрон.

"На жаль, один наш колега загинув, другий отримав поранення", – зазначили в компанії.

Наразі пораненому електромонтеру надається вся необхідна медична допомога, компанія супроводжує весь процес лікування.