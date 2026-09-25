Загиблий в Києві 14-річний підліток був громадянином Ізраїлю – посольство

Загиблий в Києві минулої ночі 14-річний підліток виявився громадянином Ізраїлю. Це випливає з допису Міністерства закордонних справ Ізраїлю у соціальній мережі Х у п'ятницю із засудженням чергової атаки РФ на столицю України.

"Ми засуджуємо нещодавні російські атаки на Київ, внаслідок яких минулої ночі загинув 14-річний громадянин Ізраїлю, а 20 осіб, серед яких – мати хлопчика, отримали поранення", – йдеться у дописі МЗС країни.

"Висловлюємо співчуття родині загиблого, а також сім'ям, які втратили своїх близьких під час нещодавніх атак на Київ та інші міста України, і бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання", – наголосили в МЗС Ізраїлю.