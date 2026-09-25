У Києві внаслідок російських ударів пошкоджено 7 житлових будинків, бізнес-центри та супермаркет

Станом на 16:30 п'ятниці, 25 вересня, у Києві внаслідок падіння ворожого БпЛА на парковку 7-поверхової офісної будівлі у Солом'янському районі загинуло четверо людей, постраждало 11.

"Серед постраждалих 17-річний хлопець", – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Ще дев'ятеро людей постраждало внаслідок російської агресії цього дня у Шевченківському районі Києва.

Зранку у Печерському районі загинув 14-річний хлопець, ще 10 людей отримали травми. Серед травмованих – 9-річний хлопчик.

Загалом на цей час загальна кількість загиблих – п'ятеро людей, постраждалих – щонайменше 30.

"Пошкоджено сім житлових будинків, бізнес-центри, супермаркет, адміністративну будівлю, автомобілі, офісні приміщення. Остаточна кількість постраждалих встановлюється", – йдеться у повідомленні.

Прокурори Київської міської прокуратури кваліфікують дії військових рф як черговий воєнний злочин, що призвів до травмування та загибелі цивільних мешканців столиці (ч.1,2 ст. 438 КК України).