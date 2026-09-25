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СБУ: 15 років тюрми отримав інженер-конструктор, який намагався "злити" ФСБ секретні розробки Укроборонпрому

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СБУ: 15 років тюрми отримав інженер-конструктор, який намагався "злити" ФСБ секретні розробки Укроборонпрому

Інженер-конструктор, який намагався передати державі-агресору секретні розробки Укроборонпрому, отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України (СБУ).

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ повідомляє, що інженер-конструктор одного з оборонних заводів в Миколаєві намагався передати ФСБ інформацію про секретні військові розробки. СБУ викрила цього чоловіка в жовтні 2024 року у Миколаєві. "Встановлено, що для вербування цього фігуранта ФСБ задіяла колишнього колегу посадовця, який ще з "нульових" проживає в Росії", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворога цікавила технічна документація з виробництва новітніх газотурбінних двигунів, яку окупанти сподівалися використати для потреб військово-промислового комплексу РФ.

"За інструкцією куратора агент мав сфотографувати секретну документацію на камеру телефону та переправити файли до РФ через месенджер", – уточнюють в українській спецслужбі.

Крім цього, як зазначають у відомстві, чоловік паралельно фіксував місця тимчасової дислокації Сил оборони і з'ясовував інформацію про технічний стан енергооб'єктів, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Для цього, за даними СБУ, зловмисник на власному авто об'їжджав околиці Миколаєва та занотовував у смартфон геолокації потенційних "цілей".

Встановлено, що для конспірації агент створив анонімну електронну пошту і видаляв листування після кожного сеансу зв'язку з куратором.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність зрадника і затримали його у власному помешканні. Під час обшуків у нього вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

#сбу #укроборонпром #вирок #оборонка #інженер
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