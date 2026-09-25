Росіяни дронами вдарили по складу, що використовується McDonald's, – Зеленський

У п'ятницю російські війська нанесли дронами удари по складу, що використовує мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію, завдаючи ударів по американському та іншому бізнесу, датацентрах, провайдерах інтернету.

"Все це б'є по можливостях людей бути на зв'язку, навчатися, працювати. Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні об'єднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для Росії", – наголосив президент.

Як повідомлялося, всі ресторани McDonald's в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. Працівники закладу отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 131 заклад у 44 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові локації.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія).