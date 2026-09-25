На складах у Броварському районі cпалахнула пожежа через ворожу атаку – ОВА

Через ворожу атаку зранку 11 цивільних об'єктів зазнали ушкоджень у трьох районах Київської області, зокрема складські приміщення в Броварському районі, де наразі виникла пожежа, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"З самого ранку область під атакою ворожих дронів. Уже зафіксовано пошкодження у трьох районах. Бучанський район – пошкоджено приватне домоволодіння. Фастівський район – пошкоджено 5 приватних будинків та 3 автомобілі. Броварський район – пошкоджено складські приміщення та приватний будинок", – написав він у телеграм.

За даними ОВА, загалом пошкоджено 11 об'єктів, усі – цивільні.

Наразі рятувальники ліквідують пожежу на складах. Служби працюють на місцях, допомагають людям і продовжують фіксувати наслідки атаки.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає", – наголосив Ткаченко.