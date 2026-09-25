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НКРЕКП посилила захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання

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НКРЕКП посилила захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг, змінила Правила роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

"Зокрема, побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за е/е була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб", – повідомив регулятор на своєму сайті.

Ця гарантія також діятиме і тоді, якщо вже після відключення оператор системи уточнить обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з'ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг. У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи.

"Ще одна важлива зміна стосується випадків, коли споживача відключили з порушенням установленої процедури. За таких обставин він також не оплачуватиме ані відключення, ані подальше відновлення електроживлення", – зазначили в комісії.

НКРЕКП також встановила єдині підходи до визначення вартості зазначених послуг. Під час відключення оператор системи, якщо це технічно можливо і є необхідний доступ, має обрати найменш складний та найдешевший спосіб виконання робіт.

Вартість відключення та підключення визначатиметься за єдиним механізмом і не зможе перевищувати граничну суму, розраховану відповідно до Правил. Перелік послуг та їхню вартість оператори системи мають оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах.

В НКРЕКП пояснили, що зміни також роблять саму процедуру відключення прозорішою. Зокрема, після виконання робіт оператор системи має скласти акт із зазначенням, зокрема, дати і часу, способу відключення, EIC-коду та показань лічильника, якщо їх можливо зафіксувати. Один примірник акта передається споживачу, а якщо його немає на місці, надсилається протягом трьох робочих днів.

Уточнено і строки відновлення електропостачання. У передбачених Правилами випадках оператор системи має здійснити підключення протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості після усунення причин відключення та виконання необхідних умов.

Положення щодо нового механізму визначення вартості послуг з відключення та підключення набирають чинності з 1 жовтня 2026 року.

#захист #нкрекп #електроенергія #населення
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