Уже четверо загиблих через влучання БпЛА в Солом'янському районі – мер

Вже відомо про чотирьох загиблих у Солом'янському районі через ворожу атаку безпілотником, серед постраждалих – дитина, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Солом'янському районі. Серед семи постраждалих – одна дитина", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.
Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.
Раніше Кличко повідомляв про трьох загиблих та сімох постраждалих на цій локації.
Загалом, як повідомив мер у Телеграмі, 25 вересня станом на середину дня в столиці внаслідок атак ворога постраждали 27 мешканців міста, загинули п'ятеро людей.