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Уже четверо загиблих через влучання БпЛА в Солом'янському районі – мер

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Вже відомо про чотирьох загиблих у Солом'янському районі через ворожу атаку безпілотником, серед постраждалих – дитина, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Солом'янському районі. Серед семи постраждалих – одна дитина", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували.

Раніше Кличко повідомляв про трьох загиблих та сімох постраждалих на цій локації.

Загалом, як повідомив мер у Телеграмі, 25 вересня станом на середину дня в столиці внаслідок атак ворога постраждали 27 мешканців міста, загинули п'ятеро людей.

#київ #жертви #бпла #соломянський
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