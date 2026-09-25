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Події

Ворог скинув дві авіабомби на Суми, є постраждалі

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Російські окупаційні війська завдали авіаудару по Сумах – зафіксовано влучання у двох локаціях, пошкоджено житлові будинки та будівлю закладу освіти, є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по обласному центру. Зафіксовано влучання на двох локаціях у різних частинах Сум", – йдеться у повідомленні Григорова у телеграм в п'ятницю.

За даними ОВА, пошкоджено приватні житлові будинки, будівлю закладу освіти, є постраждалі. Одну поранену людину госпіталізували.

На місцях триває рятувальна операція.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

#постраждалі #авіабомби #суми
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