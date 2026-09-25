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Сибіга про нічний обстріл Києва: Те, що РФ нехтує справедливістю, не означає, що її не слід притягати до відповідальності

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Сибіга про нічний обстріл Києва: Те, що РФ нехтує справедливістю, не означає, що її не слід притягати до відповідальності
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російську атаку на Київ у ніч на п'ятницю, заявив про необхідність притягнення РФ до відповідальності та закликав партнерів до подальшої підтримки України.

"Ще одна жахлива ніч російського терору, в тому числі з використанням реактивних дронів "Шахед". У Києві в своєму будинку загинула 14-річна дитина, а 20 осіб отримали поранення", – написав Сибіга в соцмережі X, наводячи наслідки атаки як приклад російського терору.

Він також зазначив, що цього разу Росія завдала удару по штаб-квартирі Вищої ради правосуддя України, яка є частиною судової системи країни.

"Світ ніколи не повинен звикнути до цього терору. Ці злочини не залишаться безкарними, і справедливість переможе для всіх, хто постраждав", – наголосив глава МЗС.

"Те, що Росія нехтує справедливістю, не означає, що її не слід притягати до відповідальності. Це необхідно, і це буде зроблено", – заявив Сибіга.

За його словами, досягти цього можна лише за умови постійної підтримки України з боку партнерів – більшої кількості засобів протиракетної оборони, жорсткіших санкцій та постійного тиску на Росію.

#рф #заява #реакція #атака #сибіга
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