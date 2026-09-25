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КНУ ім. Шевченка: інформація про недопуск студентів до укриття під час повітряної тривоги не підтвердилась

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КНУ ім. Шевченка: інформація про недопуск студентів до укриття під час повітряної тривоги не підтвердилась
Фото: КНУ ім. Т.Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка перевірив організацію доступу до укриттів після поширення інформації про можливе недопущення студентів до сховища під час повітряної тривоги.

"На місце того ж дня прибула слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції, які провели огляд укриття, всіх входів та доступу до них. Правоохоронці порушень на місці не виявили", – йдеться у повідомленні вишу.

Зазначається, що наступного ранку, за дорученням в. о. ректора, місце інспектували перший проректор, голова Студентського парламенту, заступник головного інженера, пожежна служба університету та служба експлуатації корпусу, зокрема, вони перевірили обставини інциденту, стан укриття та доступ до нього, поспілкувалися з адміністрацією та студентами, які висловлювали скарги, а також із тими зі студентів, хто під час інциденту безпосередньо заходив в укриття або перебував у ньому.

"Інформація про недопуск студентів до укриттів не підтвердилась. Після вивчення питання його розглянули на засіданні ректорату. Було прийнято рішення посилити безпекові заходи та доручено всім керівникам структурних підрозділів провести повторний обов'язковий інструктаж працівників і здобувачів освіти, ознайомити з планами евакуації, порядком дій при повітряній тривозі або іншій надзвичайній ситуації", – додали в КНУ.

Декількома днями раніше у мережі поширили записи, на яких студентів Економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка нібито не допустили до укриття під час повітряної тривоги.

Згодом поліція Києва повідомила, що перевіряє інформацію про можливе недопущення студентів до укриття під час повітряної тривоги.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#укриття #студенти #спростування #кну
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