У Солом'янському районі Києва після влучання БпЛА на парковці виявили трьох загиблих, 7 людей постраждали

Тіла трьох загиблих виявили на парковці біля офісної будівлі в Солом'янському районі Києва, де внаслідок влучання БпЛА палають автомобілі, семеро людей постраждало, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"За попередньо інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. Сім людей постраждали", – написав Кличко в телеграм, коментуючи ворожу атаку на столицю по Солом'янському району міста вдень п'ятниці.

Раніше міський голова Києва інформував, що внаслідок влучання безпілотного літального апарата в офісну будівлю в Солом'янському районі столиці пошкоджено фасад та вибито вікна.