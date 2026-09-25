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Підозрюваний у вбивстві українець перебуває в лікарні, польська прокуратура чекає на оцінку його психічного стану

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Польська прокуратура сформулювала обвинувачення щодо 31-річного українця Ігоря М. у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень після нападу в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, повідомила PAP з посиланням на речницю окружної прокуратури в Перемишлі Малгожату Тацюх-Курасевич.

"Ми вже висунули звинувачення проти зловмисника, пана Ігоря М., у скоєнні злочину умисного вбивства, замаху на вбивство потерпілих та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень", – сказала речниця. Вона додала, що звинувачення караються довічним позбавленням волі", – пише РАР у пятницю.

Представниця прокуратури розповіла, що Ігор М. перебуває в лікарні. Прокуратура залучила експертів, які мають оцінити, чи може він брати участь у процесуальних діях. "Щодо його фізичного стану, йому надано медичну допомогу, оскільки він також отримав травми, але насамперед нас тут цікавить саме психічний стан", – пояснила Тацюх-Курасевич.

Речниця зазначила, що якщо стан здоров'я чоловіка не дозволить провести процесуальні дії протягом 48 годин після затримання, звинувачення йому в цей час офіційно не будуть висунуті, і його можуть не допитати. Прокурор уже звернувся до суду з клопотанням про попереднє ув'язнення Ігоря М. У разі потреби на засіданні суду буде присутній призначений йому державний захисник.

Тацюх-Курасевич також повідомила, що результати аналізу крові 31-річного чоловіка на наявність психоактивних речовин ще не готові. Поліція та прокуратура опитали близько 20 осіб, які перебували на території монастирського комплексу, а також співробітників Прикордонної служби, які брали участь у оформленні Ігоря М. Допити тривають.

Наразі розслідування веде Районна прокуратура в Ярославі, але, ймовірно, ще в п'ятницю його перейме Окружна прокуратура в Перемишлі.

Як повідомлялося, у четвер, 24 вересня, вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

Як вияснило слідство, підозрюваний в'їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких згодом було скоєно напад. В польському уряді пообіцяли суворе покарання для підозрюваного. В українському посольстві висловили переконання, що компетентні органи ретельно й об'єктивно встановлять усі обставини трагедії.

#польща #напад #абатство
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