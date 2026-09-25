Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ долучився до реагування на наслідки російської атаки БпЛА у Києві

1 хв читати
Додати як джерело
УЧХ долучився до реагування на наслідки російської атаки БпЛА у Києві
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до реагування на наслідки ранкової російської атаки БпЛА у Києві.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці надзвичайної ситуації у Печерському районі столиці спільно з рятувальниками ДСНС України", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери надали домедичну допомогу трьом пораненим та першу психологічну допомогу двом людям у стані гострої реакції на стрес. Спільно з рятувальниками евакуювали пораненого та допомогли мешканцям пошкодженого будинку залишити приміщення.

Як повідомлялося, внаслідок влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок на рівні 9-10 поверхів сталися пожежа та руйнування. Загинув 14-річний хлопчик. Постраждали 20 людей.

#допомога #тчху #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує переміщувати українських дітей, однак порівняно з першими роками повномасштабної війни використовує інші механізми, зокрема вивезення…

Читати
РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

Найчастіше повернення українських дітей блокує Росія, яка змінює їхній юридичний статус, перешкоджає контактам із родинами та не допускає незалежного…

Читати
Україна верифікувала понад 20,6 тис. випадків депортації та примусового переміщення дітей Росією – Bring Kids Back UA

Україна верифікувала понад 20,6 тис. випадків депортації та примусового переміщення дітей Росією – Bring Kids Back UA

Україна верифікувала 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, повідомив керівник президентської ініціативи Brin…

Читати