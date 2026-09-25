УЧХ долучився до реагування на наслідки російської атаки БпЛА у Києві

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до реагування на наслідки ранкової російської атаки БпЛА у Києві.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці надзвичайної ситуації у Печерському районі столиці спільно з рятувальниками ДСНС України", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери надали домедичну допомогу трьом пораненим та першу психологічну допомогу двом людям у стані гострої реакції на стрес. Спільно з рятувальниками евакуювали пораненого та допомогли мешканцям пошкодженого будинку залишити приміщення.

Як повідомлялося, внаслідок влучання БпЛА у багатоповерховий житловий будинок на рівні 9-10 поверхів сталися пожежа та руйнування. Загинув 14-річний хлопчик. Постраждали 20 людей.