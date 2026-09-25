Генштаб: у РФ уражено три підприємства, залучені до виробництва ракетного озброєння

У ніч на п'ятницю уражено три підприємства у РФ, залучені до виробництва ракетного озброєння, зокрема завод "Іскра" в Ульяновську, "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в Тульській області та "Воронежсинтезкаучук" у Воронезькій області, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook у п'ятницю.

"Ураження подібних об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", – зазначили у Генеральному штабі.

Зокрема, в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено АТ "НПП "Завод Іскра". Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є підприємством воєнно-промислового комплексу РФ.

За інформацією відомства, підприємство спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв'язку та техніки спеціального призначення, входить до складу концерну "Алмаз-Антей". У рамках кооперації є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А і бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С" (та його модифікацій).

Окрім того, уражено ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області та АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області.

Обидва підприємства залученло до процесу випуску твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер".