Офіс генпрокурора проводить службове розслідування щодо обставин виїзду за кордон Кравченка

Офіс генерального прокурора проводить внутрішнє розслідування щодо обставин закордонного відрядженням колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" очільниця пресслужби Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

"22 вересня за рішенням виконувача обов'язків Генерального прокурора призначено службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного службового відрядження колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка", – сказала речниця відомства в п'ятницю.

За її словами, у межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням.

"За результатами службового розслідування, за наявності підстав, буде ухвалено відповідні рішення", – додала вона.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

За словами Кравченка, він виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.

Офіційно невідомо, де саме зараз перебуває Кравченко. За непідтвердженою інформацію ЗМІ, він може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

21 вересня в Офісі генпрокурора повідомили, що Кравченко залишається прокурором Офісу генпрокурора, адже втратив тільки адміністративну посаду, але на роботу після завершення терміну відрядження не вийшов.

Також в Офісі генпрокурора зазначали, що Кравченко, ще перебуваючи на посаді, не користувався службовим автомобілем під час виїзду за кордон у відрядження.