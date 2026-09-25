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Кагановська переобрана ректором Харківського національного університету ім. Каразіна

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Кагановська переобрана ректором Харківського національного університету ім. Каразіна
Фото: https://www.facebook.com/t.kaganovskaya

Ректором Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за результатами виборів переобрано Тетяну Кагановську.

Як повідомив університет, відповідно до протоколу  головної виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти, за Кагановську проголосували 1 015 виборців, або 54,54% учасників голосування.

За її конкурента Руслана Вовка віддали голоси 439 виборців (23,59%). Не підтримали жодного кандидата 64 виборці (3,44%). Недійсними визнано 22 бюлетені.

В університеті зазначили, що голосування проходило у безпечних просторах, що дозволило не переривати виборчий процес під час повітряних тривог.

Після оголошення результатів Кагановська подякувала учасникам виборів за підтримку та довіру.

Кагановська очолює Харківський національний університет ім. Каразіна з 2021 року та стала першою жінкою на посаді ректора університету. Згідно із законом про вищу освіту, одна особа може обіймати посаду керівника закладу вищої освіти не більше двох п'ятирічних строків поспіль.

 

#університет_каразіна #кагановська
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