Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує переміщувати українських дітей, однак порівняно з першими роками повномасштабної війни використовує інші механізми, зокрема вивезення до таборів, направлення на "навчання" до РФ, розлучення з батьками під час фільтрації та призначення російських опікунів, повідомив керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов.

"У перші роки повномасштабної війни домінували масові вивезення цілими групами з інтернатів і дитячих будинків – як із Херсонського обласного будинку дитини восени 2022 року – та вивезення поранених дітей через лікарні під час активних боїв. Сьогодні працюють інші механізми: вивезення до так званих таборів відпочинку, направлення дітей "на навчання" до Росії, розлучення з батьками під час фільтрації та призначення дитині російського опікуна", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Максимов додав, що табори стали масовим каналом, зокрема, за заявами самих російських посадовців, згідно зі звітом ОБСЄ, влітку 2025 року до таборів "перевиховання" мали поїхати близько 53 тисяч дітей з окупованих територій, а на літо 2026-го – приблизно 50 тисяч.

"Частину вивезень оформлюють як нібито добровільні. Батькам погрожують позбавленням батьківських прав або вилученням дитини, якщо вона не ходить до російської школи, не бере участі в мілітаризованих програмах чи не їздить до таборів. Тому формальна "згода" батьків дуже часто є результатом примусу, а не вибору", – зазначив він.