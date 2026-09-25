Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Залужний отримав почесний статус "міської свободи" Лондона – посольство

1 хв читати
Додати як джерело

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний став першим українським дипломатом, який отримав почесний статус Freedom of the City of London – "міської свободи" Лондона, повідомляється на сторінці посольства України у Великій Британії в п'ятницю.

"Під час урочистої церемонії у Mansion House, офіційній резиденції Леді-мера Сіті Лондона, Валерій Залужний був офіційно прийнятий до числа Freemen of the City of London. Церемонія відбулася за участю Леді-мера Сіті Лондона Дами Сьюзен Ленглі DBE", – йдеться в повідомленні.

В посольстві зазначають, що традиція надання статусу Freedom of the City of London бере початок у середньовіччі, вважається, що вона виникла у 1237 році.

"Це є ще одним свідченням стратегічного партнерства між Великою Британією та Україною та символом особливого рівня українсько-британських відносин, сформованих у роки російсько-української війни. Висловлюємо щиру вдячність City of London Corporation та Леді-меру Сіті Лондона Дамі Сьюзен Ленглі за це визнання, а також за міцну дружбу й солідарність, які Лондон продовжує демонструвати Україні та її народу", – наголосили у посольстві.

#залужний #нагорода #велика_британія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує вивозити українських дітей меншими групами, основним каналом стали табори – Bring Kids Back UA

Росія продовжує переміщувати українських дітей, однак порівняно з першими роками повномасштабної війни використовує інші механізми, зокрема вивезення…

Читати
РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

Найчастіше повернення українських дітей блокує Росія, яка змінює їхній юридичний статус, перешкоджає контактам із родинами та не допускає незалежного…

Читати
Україна верифікувала понад 20,6 тис. випадків депортації та примусового переміщення дітей Росією – Bring Kids Back UA

Україна верифікувала понад 20,6 тис. випадків депортації та примусового переміщення дітей Росією – Bring Kids Back UA

Україна верифікувала 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, повідомив керівник президентської ініціативи Brin…

Читати