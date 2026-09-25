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Апеляційний суд скасував заборону публікувати розслідування стосовно брата директора ДБР – "Слідство.інфо" та ЦПК

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Апеляційний суд скасував заборону публікувати розслідування стосовно брата директора ДБР – "Слідство.інфо" та ЦПК
Фото: ДБР

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду Києва про заборону "Слідству.інфо" та Центру протидії корупції (ЦПК) публікувати розслідування про нерухомість брата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова, повідомляють ЦПК та "Слідство.інфо".

"Апеляція скасувала рішення Печерського суду, який заборонив ЦПК, "Слідство.Інфо" та Аліні Стрижак публікувати розслідування про 143 квартири брата Сухачова", – йдеться в повідомленні ЦПК в телеграм-каналі в п'ятницю.

"23 вересня Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду, яка забороняла "Слідству.Інфо" та Центру протидії корупції (ЦПК) публікувати розслідування про нерухомість Олександра Сухачова, брата очільника Державного бюро розслідувань", – йдеться в повідомленні на сайті "Слідства.Інфо".

Як повідомлялося, 7 липня Печерський райсуд Києва ухвалою про забезпечення позову заборонив агенції "Слідство.Інфо" поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора ДБР, харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

У Печерському райсуді Києва у відповідь на запит "Сусіпльного" тоді повідомили, що заборона виданню "Слідство.Інфо" публікувати розслідування про майно Олександра Сухачова є тимчасовою.

Низка українських медіа 17 липня одночасно оприлюднила розслідування "Слідства.Інфо" та ЦПК про 143 об'єкти нерухомості брата директора ДБР.

Видання "Українська правда" та "Суспільне", зокрема, у своїх статтях зазначали, що текст розслідування опубліковано в межах "Ініціативи 143" – спільної акції восьми українських медіа, до якої долучилися "Українська правда", "Суспільне", "Схеми" (Радіо Свобода), hromadske, "Дзеркало тижня", NV, Bihus.Info та Телебачення Торонто. "Ініціатива 143" виникла як реакція на заборону Печерським райсудом Києва публікації матеріалу.

В опублікованому розслідуванні йшлося про те, що брат директора ДБР Олексія Сухачова Олександр набув право власності на 143 об'єкти нерухомості за значно заниженими цінами. Як стверджували розслідувачі, ці об'єкти нерухомості пов'язані з компанією "Строй Сіті", яку раніше перевіряло ДБР.

#сухачов #заборона #скасування #дбр
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