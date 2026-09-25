СБУ скерувала до суду справу міністра спорту РФ Дегтярьова, який фінансував підрозділ для війни в Україні

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, причетного до фінансування збройних угруповань РФ, повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю.

За даними слідства, на початку повномасштабної війни Дегтярьов, який тоді обіймав посаду губернатора Хабаровського краю, фінансував створення місцевого батальйону для участі в бойових діях на Донеччині. Задокументовано, що підрозділ брав безпосередню участь у штурмах позицій Сил оборони України в районі Бахмута.

"При цьому Дегтярьов фінансував придбання провізії, тактичної амуніції, спецодягу та іншого військового спорядження для особового складу ворожого угруповання", – інформують у відомстві.

У 2014 році Дегтярьов, будучи депутатом Держдуми РФ та помічником Володимира Жириновського, брав участь у фінансуванні "ЛНР" і "ДНР" та відкритті представництва "ДНР" у Москві, а з 2024 року як міністр спорту РФ відвідував окуповані райони України з пропагандистськими заходами.

Слідчі СБУ заочно повідомили Дегтярьову про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.