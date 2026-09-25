Службовий собака ДМС винюхав в автівці 1,6 тис. пачок сигарет без акцизу

Службовий пес співробітників Державної митної служби (ДМС) винюхав у авто на митному посту "Велика Паладь", що на кордоні з Угорщиною, понад 1,6 тис. пачок цигарок без марок акцизного збору.

Як повідомляється в телеграм-каналі відомства в п'ятницю, в зону митно-прикордонного контролю заїхав позашляховик "BMW Х6" під керуванням 41-річної жительки Закарпаття. Жінка свідомо обрала спрощену смугу руху "зелений коридор".

Після роботи собаки в транспортному засобі митники виявили кілька спеціально виготовлених сховищ, вщент заповнених сигаретами, загальною кількістю 1610 пачок без марок акцизного збору України.

Оскільки зазначені дії мають ознаки порушення митного законодавства, стосовно водійки складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Наразі виявлені сигарети та позшляховик вилучено до рішення суду.

Крім того, ДМС скерувала до Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).