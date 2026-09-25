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Кабмін оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями – Корецький

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Кабмін оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями – Корецький

Кабінет міністрів збільшив до чотирьох місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд оновлює умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. Збільшуємо до чотирьох місяців строк авансування виробників протезів у межах державної програми. Для людини протезування за держпрограмою залишається безоплатним, а отримати протез вона має не пізніше ніж за 90 робочих днів із дати укладення договору", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, це зумовлено тим, що військовим і цивільним, які втратили кінцівки, у складних випадках потрібні індивідуальний підбір протеза та більше часу на його виготовлення, налаштування й опанування.

Крім того, уряд розширює безбар'єрні маршрути у містах і громадах, щоб забезпечити доступніший шлях між житлом, міською інфраструктурою та громадським транспортом.

Прем'єр розповів, що також буде створено такі маршрути до місць пам'яті.

"Проєкти відбиратимуть з урахуванням готовності та співфінансування з місцевих бюджетів. Спрямовуємо на це 385 млн грн із коштів, уже передбачених у бюджеті на інвестиційні проєкти", – написав він.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#оновлення #протезування #умови
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