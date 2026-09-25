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РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

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РФ надала інформацію лише приблизно про 20% із 339 українських дітей зі списку, переданого в Стамбулі – ініціатива Bring Kids Back UA

Найчастіше повернення українських дітей блокує Росія, яка змінює їхній юридичний статус, перешкоджає контактам із родинами та не допускає незалежного моніторингу, а зі списку 339 дітей, переданого РФ на переговорах у Стамбулі 2 червня 2025 року, надала обмежену інформацію лише приблизно щодо 20%, повідомив керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов.

"Найчастіше повернення блокує сама Росія. Вона змінює юридичний статус дитини, перешкоджає контактам із родинами й не допускає незалежного моніторингу. Документи, питання опіки та безпекові ризики теж уповільнюють окремі справи, але це переважно те, що українська сторона здатна вирішити самостійно", – сказав він у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Показовий приклад – список із 339 дітей, який Україна передала Росії на переговорах у Стамбулі 2 червня 2025 року. Це діти, яких ми вже ідентифікували. Обмежену інформацію Росія надала лише приблизно щодо 20% із них, а щодо понад 200, включно з вихованцями Херсонського обласного будинку дитини, не надала жодної", – зазначив Максимов.

Як відомо, 2 червня 2025 року українська делегація у Стамбулі передала російській стороні список з майже 400 викраденими дітьми.

#діти #стамбул #рф #bring_kids_back_ua #максимов #інтервю
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