Стефанчук обговорив з академічною спільнотою Вінниці роботу над проєктом нового Цивільного кодексу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив роботу над проектом нового Цивільного кодексу зі студентською та науковою спільнотою Вінниці.

"П'ятий день "Парламентського діалогу". Сьогодні – Вінниця. І цього разу особливо цінною була розмова між тими, хто формує правову науку, і тими, хто щодня застосовує право на практиці. До зустрічі долучилися науковці, судді, представники місцевої влади, викладачі та студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, релокованого Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ (Державного торговельно-економічного університету – ІФ-У) та Вінницького національного аграрного університету", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За словами Стефанчука, йшлося про новий Цивільний кодекс не абстрактно, а через конкретні ситуації, з якими вже стикаються люди та правники.

"Серед питань – спадкові права військовослужбовців, робота реєстрів, компенсація шкоди, завданої російською агресією, узгодження положень нового Кодексу з іншими нормами законодавства, штучний інтелект та нові правовідносини, які він породжує", – зазначив спікер українського парламенту.

На думку Стефанчука, такі дискусії показують, чому оновлення Цивільного кодексу не може зводитися до переписування окремих статей.

"Дуже ціную інтерес і досвід практиків, які бачать, як закон працює в реальному житті. І не менше – запитання та погляд молодих науковців, які вже сьогодні формують нову українську правову думку. Зібрали цінні пропозиції, зауваження та ідеї для подальшого доопрацювання проєкту… Ми маємо створити цілісну систему приватного права, яка працюватиме і для сьогоднішніх реалій, і для тих викликів, які ще тільки з'являються", – наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради" стартував 21 вересня. За п'ять днів Стефанчук провів зустрічі у Харкові, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Одесі.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Цивільного кодексу (№15150) 28 квітня 2026 року.