Сили оборони уразили два російських НПЗ – у Пермі та у Новошахтинську, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських нафтопереробних заводів – у Пермі (Пермський край) та у Новошахтинську (Ростовська обл.), а також про влучання по підприємству ОПК в Ульяновську – "Завод Іскра" і знищення двох радіолокаційних станцій у Ростовській області поблизу НПЗ.

"Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя. Цієї ночі завдяки нашим далекобійним санкціям уражено два НПЗ: у Пермі та Новошахтинську. Також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську", – написав він у Телеграмі у пятницю.

Президент також повідомив, що "Ростовському регіоні стало на дві радіолокаційні станції окупантів менше".

Зеленський висловив вдячність воїнам і кожному підрозділу ЗСУ "за влучність та системне обмеження потенціалу Росії вбивати".

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 24 вересня та в ніч на 25 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових, паливно-енергетичних та промислових об'єктів російського агресора.

"У Пермі Пермського краю рф уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території об'єкта зафіксовано пожежу", йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі.

Як зазначили у Генштабі, потужність переробки підприємства становить орієнтовно 13 млн т нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами.

У Новошахтинську Ростовської області РФ уражено нафтопереробний завод "Новошахтинский". На території підприємства зафіксовано пожежу. Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 7,5 млн т нафти на рік. Новошахтинський завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Крім того у районі Новошахтинська уражено радіолокаційні станції 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

"Ураження підприємств нафтопереробної галузі є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", – наголосили у Генштабі ЗСУ.