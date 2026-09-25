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Обстріли РФ призвели до нових відключень світла в п’яти областях, негода знеструмила 150 н.п. на Сумщині та Полтавщині – "Укренерго"

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Обстріли РФ призвели до нових відключень світла в п’яти областях, негода знеструмила 150 н.п. на Сумщині та Полтавщині – "Укренерго"

Російські обстріли залишили на ранок п’ятниці без світла частину споживачів у п’яти областях, а через негоду повністю або частково знеструмлені населені пункти на Сумщині на Полтавщині, повідомила НЕК "Укренерго".

"Внаслідок атак РФ на енергоінфраструктуру на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях (…). Через несприятливі погодні умови повністю або частково залишаються знеструмленими приблизно 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині", – йдеться у щоденній довідці "Укренерго" про стан енергосистеми в Телеграм.

В компанії зазначають, що скрізь, де це можливо, енергетики здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи.

Водночас в цілому в енергосистемі споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження: сьогодні на ранок воно було на 5,3% нижчим, ніж в цей же час четверга.

"Причина змін – менша, порівняно із попередньою добою, хмарність у частині регіонів України. Це зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснила НЕК.

Враховуючи погодні умови, "Укренерго" закликає активне енергоспоживання сьогодні перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00 та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 16:00 до 22:00.

#регіони #знеструмлення #енергетика
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