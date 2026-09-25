Апеляція ВАКС залишила без змін заставу 7 млн грн для ексголови наглядової ради Сенс Банку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без змін запобіжний захід у вигляді застави 7 млн грн для колишнього голови наглядової ради державного Сенс Банку Миколи Гладишенка, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

Зазначається, що захист просив скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання детектива про застосування запобіжного заходу, тоді як прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заперечував проти задоволення апеляційних скарг.

Захист, серед іншого, зазначав, що в період інкримінованих Гладишенку дій він був самовідсторонений від роботи на посаді голови наглядової ради Сенс Банку.

Прокурор САП, зі свого боку, зазначив, що під час зустрічі Гладишенка з іншим підозрюваним Валентином Єлізаровим, на якій обговорювалося внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, у матеріалах зафіксовано згадку про "фунти". На думку прокурора, це свідчить про обізнаність Гладишенка.

За даними ЦПК, станом на 25 вересня визначену Гладишенку заставу 7 млн грн не внесено.

Як повідомлялося, 8 вересня ВАКС обрав Гладишенку запобіжний захід у вигляді застави 7 млн грн. Він мав внести її протягом п'яти днів, інакше прокурор може звернутися до суду з клопотанням про застосування більш суворого запобіжного заходу.

Суд також зобов'язав Гладишенка не залишати Київ, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з фігурантами кримінального провадження та не відвідувати приміщення Сенс Банку, Нацбанку та Державної служби фінансового моніторингу України.

Сторона обвинувачення просила застосувати до Гладишенка тримання під вартою з можливістю внесення застави 20 млн грн. За версією прокурора, Гладишенко з боку Сенс Банку контролював, щоб не виникало перешкод для внесення застави за Галущенка, та залучив до цього директорку департаменту фінансового моніторингу банку Людмилу Снігур.

У межах операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за Галущенка. У матеріалах слідства фігурує Сенс Банк, через рахунки якого проводилася частина відповідних операцій.

2 вересня ВАКС обрав голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн, а 4 вересня – Снігур у вигляді застави 3 млн грн.