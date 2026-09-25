Україна верифікувала понад 20,6 тис. випадків депортації та примусового переміщення дітей Росією – Bring Kids Back UA

Україна верифікувала 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, повідомив керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов.

"Станом на 18 вересня 2026 року Україна верифікувала 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей. Кожен із них перевірила Міжвідомча комісія, і всі вони внесені до Реєстру, який веде Міністерство юстиції", – сказав він у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Максимова, верифікація одного кейсу – це складна й тривала робота, оскільки необхідно підтвердити особу дитини, обставини її переміщення, статус батьків і те, хто є її законним представником в Україні.

"І робити це доводиться, зіставляючи кілька незалежних масивів даних, бо від Росії ми не отримуємо нічого. Саме тому кількість верифікованих випадків зростає повільно", – пояснив він.

Водночас він наголосив, що понад 20,6 тис. випадків депортації та примусового переміщення дітей – це кількість, яку Україна вже змогла підтвердити, а не кількість дітей, яких Росія вивезла.