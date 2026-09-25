У Києві вже 17 постраждалих через атаку, серед них 9-річна дитина – мер

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 17, серед них – 9-річна дитина, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в дописі в Телеграм у середу.

За його словами, 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, зокрема одна 9-річна дитина.

"17 постраждалих на цей час у столиці. 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі, одна 9-річна дитина", – йдеться в повідомленні.

Раніше було відомо, що через ворожу атаку на столицю постраждали дев'ятеро людей, загинув хлопчик 14-ти років.