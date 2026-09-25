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Україна повернула 673 дітей у 2026 році – Bring Kids Back UA

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Україна повернула 673 дітей у 2026 році – Bring Kids Back UA
Фото: Bring Kids Back UA

В Україну вдалося повернути 2 616 дітей, з них 673 повернулися у цьому році, повідомив керівник президентської ініціативи Bring Kids Back UA Максим Максимов.

"Повернених дітей – 2 616 станом на 21 вересня 2026 року, з них 673 повернулися від початку цього року. Цей показник охоплює і депортованих та примусово переміщених дітей, і тих, хто перебував на тимчасово окупованих територіях під загрозою депортації", – сказав він у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Максимов зазначив, що рівномірної динаміки повернення дітей не буває в принципі, оскільки кожне повернення – окрема операція, "тому кількість дітей, які повертаються за конкретний місяць, залежить від того, на якій стадії перебувають справи, чи є взагалі доступ до дитини і як поводиться російська сторона".

За словами Максимова, темп повернення українських дітей у 2026 році зріс. На кінець 2025 року було повернуто 1 943 дитини, на кінець травня 2026 року – 2 191, а станом на 21 вересня – 2 616. За перші п'ять місяців року повернули 248 дітей, тоді як із кінця травня до 21 вересня – ще 425.

"Для порівняння: за весь минулий рік ми повернули 725 дітей, а цьогоріч за неповні дев'ять місяців – уже 673. Тож розраховуємо, що підсумок 2026-го буде вищим за торішній", – наголосив він.

#діти #рф #повернення #bring_kids_back_ua #максимов #інтервю
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