Зеленський: Сили оборони уразили два російських НПЗ – у Башкортостані та Самарському регіоні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цієї доби двох нафтопереробних заводів у РФ – у Башкортостані та Самарському регіоні, а також про влучання у Чорному морі.

"Дякую нашим воїнам за щоденні результати у застосуванні українських далекобійних санкцій. За цю добу є ураження двох НПЗ: у Башкортостані та Самарському регіоні. Були влучання і в Чорному морі", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

"Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України. Вдячний залученим підрозділам за влучність", – наголосив глава держави.

Допис президента супроводжується відповідним відео влучань у НПЗ.