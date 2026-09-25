Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: Сили оборони уразили два російських НПЗ – у Башкортостані та Самарському регіоні

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: Сили оборони уразили два російських НПЗ – у Башкортостані та Самарському регіоні
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження цієї доби двох нафтопереробних заводів у РФ – у Башкортостані та Самарському регіоні, а також про влучання у Чорному морі.

"Дякую нашим воїнам за щоденні результати у застосуванні українських далекобійних санкцій. За цю добу є ураження двох НПЗ: у Башкортостані та Самарському регіоні. Були влучання і в Чорному морі", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

"Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України. Вдячний залученим підрозділам за влучність", – наголосив глава держави.

Допис президента супроводжується відповідним відео влучань у НПЗ.

#ураження #рф #нпз
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому

Зеленський: якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому

Україна має профінансувати замовлення дронів у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченн…

Читати
Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Українська та американська переговорні групи домовилися провести консультації з європейською стороною, після чого США протягом 10 днів проведуть конт…

Читати