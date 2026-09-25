Зеленський побував у київському пологовому будинку, що зазнав ворожої атаки 24 вересня

Президент України Володимир Зеленський відвідав пологовий будинок №2 у Києві, що зазнав пошкоджень у четвер під час чергової російської атаки.

"Вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, та підтримати наших медиків", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Президент висловив вдячність працівникам пологових будинків за їхню роботу, "за підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми".

"І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч з родиною і дітьми. Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирен і вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі. Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше", – наголосив очільник Української держави.

Як повідомлялося, 24 вересня після нічної атаки агресора в Києві постраждав пологовий будинок № 2 "Мостицький". Будівля пологового зазнала пошкоджень, зокрема були вибиті вікна в адміністративному крилі та в одному з відділень. Під час повітряної тривоги всі були в укритті. Акушерську допомогу та ургентну гінекологічну допомогу лікарі продовжили надавати у той день.