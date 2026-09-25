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Зеленський: якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому

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Зеленський: якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна має профінансувати замовлення дронів у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченням, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується 27 мільярдів. Безумовно, там є і грошове забезпечення для наших воїнів частково, але в основному, це гроші на наші дрони, на ракети і забезпечення наших воїнів. Там жовтень, там листопад, там грудень. Але що важливо, десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, – це січень, лютий, березень – дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Він зазначив, що Україна обговорювала це питання з Європейським Союзом, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та МВФ. Він закликав Єврокомісію наблизити другий транш із передбачених $90 млрд, оскільки кошти потрібні для замовлення дронів і ракет на січень-лютий.

#фінансування #зеленський #дефіцит
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