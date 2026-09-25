Зеленський повідомив про позитивні зміни на Лиманському напрямку

На фронті є позитивні зміни на Лиманському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу подякувати нашим воїнам. Там є позитив, позитив на напрямку Лимана і не тільки", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.