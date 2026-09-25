Зеленський повідомив про позитивні зміни на Лиманському напрямку

На фронті є позитивні зміни на Лиманському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Я хочу подякувати нашим воїнам. Там є позитив, позитив на напрямку Лимана і не тільки", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.
На фронті є позитивні зміни на Лиманському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Я хочу подякувати нашим воїнам. Там є позитив, позитив на напрямку Лимана і не тільки", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.
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