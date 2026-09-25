Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: команда уряду найближчим часом пропрацює механізм покриття $27 млрд дефіциту

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: команда уряду найближчим часом пропрацює механізм покриття $27 млрд дефіциту
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Команда уряду України найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття $27 млрд дефіциту фінансування, зокрема можливість залучення частини коштів у форматі "дрон-діл", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я передав всю цю конструкцію прем'єр-міністру України разом з міністром фінансів України, а також разом з Умєровим, головою зовнішньої розвідки. Частина цих грошей може бути в форматі drone deal. Ця команда пропрацює всі деталі, і буде зустріч або в Україні, або в Брюсселі найближчим часом", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

За його словами, під час зустрічей із директоркою Міжнародного валютного фонду та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він отримав позитивну реакцію щодо необхідності покриття дефіциту.

"Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо", – сказав президент.

Він також зазначив, що більшість дефіциту становлять кошти на озброєння, зокрема дрони та ракети українського виробництва.

#покриття #зеленський #дефіцит
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому

Зеленський: якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому

Україна має профінансувати замовлення дронів у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченн…

Читати
Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Українська та американська переговорні групи домовилися провести консультації з європейською стороною, після чого США протягом 10 днів проведуть конт…

Читати
Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського, що Лондон не скасовуватиме санкції проти російських …

Читати