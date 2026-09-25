Зеленський: команда уряду найближчим часом пропрацює механізм покриття $27 млрд дефіциту

Команда уряду України найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття $27 млрд дефіциту фінансування, зокрема можливість залучення частини коштів у форматі "дрон-діл", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я передав всю цю конструкцію прем'єр-міністру України разом з міністром фінансів України, а також разом з Умєровим, головою зовнішньої розвідки. Частина цих грошей може бути в форматі drone deal. Ця команда пропрацює всі деталі, і буде зустріч або в Україні, або в Брюсселі найближчим часом", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

За його словами, під час зустрічей із директоркою Міжнародного валютного фонду та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він отримав позитивну реакцію щодо необхідності покриття дефіциту.

"Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо", – сказав президент.

Він також зазначив, що більшість дефіциту становлять кошти на озброєння, зокрема дрони та ракети українського виробництва.