Зеленський: я ще не проводив жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ще не мав зустрічей і спілкувався щодо можливих кандидатів на посаду генерального прокурора.

"Антон Ковальський є виконувач обов'язків генерального прокурора України. Щодо кандидатів на посаду генерального прокурора України я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", – сказав президент в п'ятницю журналістам, відповідаючи на питання, чи планує він подавати кандидатуру Ковальського для призначення генеральним прокурором.

17 вересня президент України поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокурора Антона Ковальського.

15 вересня Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Перед цим його звільнення підтримала Верховна Рада.

Кравченко на тлі скандалу із операцією НАБУ "Карфаген" написав заяву про звільнення та в ніч на 14 вересня виїхав за кордон під приводом закордонного відрядження.