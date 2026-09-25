Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: я ще не проводив жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду генпрокурора

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: я ще не проводив жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ще не мав зустрічей і спілкувався щодо можливих кандидатів на посаду генерального прокурора.

"Антон Ковальський є виконувач обов'язків генерального прокурора України. Щодо кандидатів на посаду генерального прокурора України я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", – сказав президент в п'ятницю журналістам, відповідаючи на питання, чи планує він подавати кандидатуру Ковальського для призначення генеральним прокурором.

17 вересня президент України поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокурора Антона Ковальського.

15 вересня Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Перед цим його звільнення підтримала Верховна Рада.

Кравченко на тлі скандалу із операцією НАБУ "Карфаген" написав заяву про звільнення та в ніч на 14 вересня виїхав за кордон під приводом закордонного відрядження.

#кандидати #зеленський #генпрокурор
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Українська та американська переговорні групи домовилися провести консультації з європейською стороною, після чого США протягом 10 днів проведуть конт…

Читати
Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського, що Лондон не скасовуватиме санкції проти російських …

Читати
Україна чекає на відповідь після контактів країн із РФ щодо дзеркального припинення вогню в Чорному морі – Зеленський

Україна чекає на відповідь після контактів країн із РФ щодо дзеркального припинення вогню в Чорному морі – Зеленський

Україна очікує на відповідь від країн, які мали контактувати з російською стороною, щодо пропозиції про дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, а…

Читати
У Києві внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок загинув 14-річний хлопчик, семеро людей поранені

У Києві внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок загинув 14-річний хлопчик, семеро людей поранені

14-річний хлопець загинув унаслідок влучання російського безпілотника в житловий будинок у Печерському районі Києва, щонайменше семеро мешканців діст…

Читати