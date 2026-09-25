Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Українська та американська переговорні групи домовилися провести консультації з європейською стороною, після чого США протягом 10 днів проведуть контакти з Росією та сторони повернуться до переговорів із певним результатом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас була зустріч з президентом США, ми проговорили загальні речі. Після цього наші переговорні групи мали окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна – ми проінформуємо і поспілкуємося про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять з рускіми і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.