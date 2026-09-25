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Міноборони розробляє ШІ-платформу SPECTR для аналізу бойових даних і прогнозування дій противника

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Міноборони розробляє ШІ-платформу SPECTR для аналізу бойових даних і прогнозування дій противника

Центр штучного інтелекту "A1" при Міністерстві оборони України розробляє платформу SPECTR, яка аналізуватиме бойові дані, виявлятиме закономірності, формуватиме рекомендації та прогнозуватиме можливі дії противника, повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що SPECTR має перебрати на себе частину щоденної роботи штабів, зокрема обробку інформації та пошук закономірностей. Платформа також допомагатиме обирати ефективні сценарії дій і прогнозувати можливі кроки противника.

"Важливо, що система працюватиме в уже наявних цифрових рішеннях Сил оборони, а дані залишатимуться в захищеному середовищі. Тестування проходить у кількох бойових підрозділах", – інформують в повідомленні відомства у п'ятницю.

У Міноборони зазначають, що розробка SPECTR є частиною ширшої роботи із застосування штучного інтелекту для посилення українського війська, зокрема для швидшого ухвалення рішень на основі даних, підвищення ефективності засобів ураження та скорочення бюрократії.

Як зазначається, платформу створює Центр штучного інтелекту "A1", заснований Міноборони в березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії.

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