Вища рада правосуддя повідомила про тимчасове унеможливлення роботи через наслідки атаки на будівлю, є постраждалі

Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про унеможливлення роботи через наслідки атаки на Київ – будівля інституції зазнала пошкоджень, шестеро людей постраждали, повідомила пресслужба органу.

"Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шість людей", – йдеться у повідомленні ВРП у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу", – заявила пресслужба ВРП.

Повідомляється, що наразі на місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень.