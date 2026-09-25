Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Вища рада правосуддя повідомила про тимчасове унеможливлення роботи через наслідки атаки на будівлю, є постраждалі

1 хв читати
Додати як джерело
Вища рада правосуддя повідомила про тимчасове унеможливлення роботи через наслідки атаки на будівлю, є постраждалі

Вища рада правосуддя (ВРП) повідомила про унеможливлення роботи через наслідки атаки на Київ – будівля інституції зазнала пошкоджень, шестеро людей постраждали, повідомила пресслужба органу.

"Унаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. За попередньою інформацією, постраждали шість людей", – йдеться у повідомленні ВРП у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу", – заявила пресслужба ВРП.

Повідомляється, що наразі на місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень.

#врп #будівля #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Зеленський: США протягом 10 днів проведуть контакти з РФ, після чого переговорні групи повернуться до обговорення

Українська та американська переговорні групи домовилися провести консультації з європейською стороною, після чого США протягом 10 днів проведуть конт…

Читати
Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського, що Лондон не скасовуватиме санкції проти російських …

Читати
Україна чекає на відповідь після контактів країн із РФ щодо дзеркального припинення вогню в Чорному морі – Зеленський

Україна чекає на відповідь після контактів країн із РФ щодо дзеркального припинення вогню в Чорному морі – Зеленський

Україна очікує на відповідь від країн, які мали контактувати з російською стороною, щодо пропозиції про дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, а…

Читати
У Києві внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок загинув 14-річний хлопчик, семеро людей поранені

У Києві внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок загинув 14-річний хлопчик, семеро людей поранені

14-річний хлопець загинув унаслідок влучання російського безпілотника в житловий будинок у Печерському районі Києва, щонайменше семеро мешканців діст…

Читати