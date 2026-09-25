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Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

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Зеленський: прем'єр Британії запевнив, що Лондон не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського, що Лондон не скасовуватиме санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

"Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити. Я йому дуже вдячний", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Водночас він наголосив, що не підтримує компроміс ЄС щодо виключення цих двох олігархів з санкційних списків Європейського Союзу. Однак, за його словами, у ЄС запевнили, що не будуть знімати санкції з наступних 3 тисяч російських осіб.

Крім того, ЄС будуть голосувати за наступні пакети санкцій.

#санкції #велика #британія #зеленський
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