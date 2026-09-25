Адвокати Порошенка просять ВАКС визнати лідера "Євросолідарності" потерпілим у справі Мудрої через тиск на суд – ЗМІ

Адвокати народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата Петра Порошенко просять Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язати Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвати провадження за фактом впливу на суд і визнати Порошенка потерпілим у справі колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірина Мудрої щодо тиску на суд, повідомляє видання "Букви" із посиланням на адвокатів лідера "Європейської солідарності".

"З матеріалів кримінального провадження щодо операції "Феміда", які ширяться у медіа та соцмережах, стало відомо, що Ірина Мудра виконувала вказівки "згори" і через голову Касаційного адмінсуду у складі ВС Ігоря Дашутіна забезпечила потрібний вердикт на користь Зеленського", – зазначає видання в матеріалі, опублікованому в п'ятницю.

За словами адвоката Ігоря Голованя, розмова Мудрої та фігуранта справи "Феміда" Максима Микитася щодо Дашутіна міститься в матеріалах НСРД НАБУ. В той час Касаційний адмінсуд розглядав позов Порошенка про скасування указу про санкції.

"Тобто, Мудра підтвердила, що "виконує вказівки" щодо санкцій, що вона займалась цим питанням у судах і спілкувалась з Дашутіним, щоб не допустити рішення на користь Порошенка", – зазначає адвокат.

"Оскільки дії Мудрої по впливу на Верховний Суд спрямовані проти Петра Порошенка, відповідно Порошенко як лідер опозиції має бути визнаний потерпілим у цьому кримінальному провадженні", – пояснює адвокат.

Агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС підтвердили, що до суду надійшло клопотання щодо невнесення відомостей до ЄРДР, тобто скарга на відповідні дії НАБУ. Засідання з розгляду цієї скарги заплановано на 25 вересня.

За інформацією видання "Букви", адвокати Порошенка звернулися до НАБУ і до Офісу генпрокурора із заявою про відповідне кримінальне правопорушення, а також до Вищої ради правосуддя щодо з'ясування у Дашутіна обставин розмови із Мудрою.

"Санкційна справа перебуває зараз на розгляді Великої Палати у Верховному Суді. Ми сподіваємося, що ця ситуація викрилася не запізно, вона допоможе нам захистити суддів Великої Палати від подальшого втручання. Бо умови і обставини, які обумовили таке втручання, нікуди не поділися", – цитує видання адвоката Іллю Новікова.

Раніше адвокат Головань повідомляв, що обставини тиску на суддів КАС ВС також мають бути розслідувані у кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ. "Ми звернулися до НАБУ із клопотанням про визнання Петра Порошенка потерпілим у цьому кримінальному впровадженні. Оскільки дії Мудрої по впливу на Верховний Суд спрямовані проти Петра Порошенка, відповідно Порошенко як лідер опозиції має бути визнаний потерпілим у цьому кримінальному впровадженні", – зазначав він.

2 вересня у ході засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України стало відомо, що Мудра здійснювала тиск на суддів КАС ВС через голову КАС ВС Дашутіна стосовно санкцій проти Порошенка.

Як повідомила народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна, на аудіозаписах НАБУ Мудра обговорювала це питання з іншим фігурантом справи, і тому вона закликала членів ТСК викликати Дашутіна на засідання комісії. Вона зауважила, що відповідно до закону судді не підлягають виклику на засідання ТСК у зв'язку з їх участю у здійсненні правосуддя, однак Дашутін у цій історії виконував адміністративну функцію.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) на засіданні в 25 серпня залишила в силі запобіжний захід підозрюваній у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда") Мудрій у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 20 млн грн.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 Кримінального кодексу України.