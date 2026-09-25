Україна чекає на відповідь після контактів країн із РФ щодо дзеркального припинення вогню в Чорному морі – Зеленський

Україна очікує на відповідь від країн, які мали контактувати з російською стороною щодо пропозиції про дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, але поки що її не отримала, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми зараз чекаємо відповіді від цих країн, які повинні були контактувати після нас, або паралельно контактувати з російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Президент повідомив, що Єгипет, Індія, Туреччина і представники Близького Сходу звернулися до України щодо пропозиції припинення вогню у Чорному морі.

"Ми сказали, давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі для того, щоб товари безумовно усього агропромислового комплексу могли безпроблемно доставлятись у відповідні країни", – зазначив Зеленський.енський.

За його словами, Україна отримала позитив від цих країн щодо цього. Окрім того, деякі країни зверталися до української сторони з пропозиціями свого формату припинення вогню в Чорному морі.