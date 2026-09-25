Міносвіти на передвиборчий період призначило нового в.о. ректора КНУ ім. Шевченка

Міністерство освіти і науки України на передвиборчий період призначило нового виконувача обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ним став Володимир Ільченко.

Зокрема, як підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міносвіти, Валерія Копійку увільнено від виконання обов'язків ректора КНУ ім. Шевченка, натомість новим в.о. призначено виконувача обов'язків директора навчально-наукового інституту високих технологій КНУ ім. Шевченка, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри нанофізики конденсованих середовищ Володимир Ільченко.

Виконання обов'язків на нього покладено до призначення керівника в установленому законодавством порядку чи призначення іншого виконувача обов'язків ректора, але не пізніше ніж до 25 березня 2027 року.

Як зазначено в міністерстві, таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що учасники виборчого процесу не можуть бути в.о. ректора.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори були заплановані на 27 травня 2026 року. Натомість 11 травня Міносвіти перенесло вибори на 27 жовтня.

До виборів допущено чотири кандидати: колишній в.о. ректора КНУ Валерій Копійка; колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.

Колишнього ректора КНУ Володимира Бугрова не допустили до виборів після того як Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.