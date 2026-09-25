Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 9 – мер

Унаслідок ворожої атаки на Київ загинув 14-річний хлопець, ще дев'ятеро людей постраждали, зокрема семеро – у Печерському районі, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Телеграм.

За його інформацією, вісьмох поранених госпіталізували.

"Наразі 9 постраждалих у столиці. Семеро з них – у Печерському районі. 8 поранених госпіталізували. Загинув внаслідок атаки ворога 14-річний хлопець", – зазначив Кличко у середу.

Раніше поліція Києва інформувала про одного загиблого хлопчика та сімох постраждалих через ворожий удар по 16-поверхівці у Печерському районі столиці.