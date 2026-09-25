Оргкомітет з підготовки URC 2027 в Талліні очолив міністр економіки Кравченко

Кабінет міністрів утворив організаційний комітет з підготовки та проведення Конференції з питань відновлення України (URC 2027) в Талліні (Естонія).

Згідно з розпорядженням №948 від 23 вересня, уряд затвердив персональний склад оргкомітету, який очолив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко.

Також затверджено план заходів з підготовки та проведення URC 2027, згідно з яким, профільним відомствам доручено погодити з естонською стороною: дати проведення, концепцію і програму Конференції, список представників іноземних держав, міжнародних організацій та представників бізнесу, перелік, графік та місця проведення державами Північно-Балтійської вісімки (NB8) додаткових заходів у рамках URC, проекти програм Бізнес-ярмарку, Форуму відновлення, Платформи інфраструктури, Енергетичної платформи, Форуму громадянського суспільства.

Зазначається, що під час підготовки програми URC 2027 мають бути передбачені такі взаємодоповнюючі виміри: бізнес-вимір, людський вимір, місцевий і регіональний вимір, європейський вимір, безпековий і оборонний вимір, а також включення у всі виміри тематики цифровізації, кібербезпеки, гендерної рівності та інклюзії.

Як повідомлялося, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Конференція з відновлення України (URC 2027) вперше пройде взимку.

Конференція з питань відновлення України (URC 2026) відбулася у місті Гданськ (Польша) 25-26 червня. Захід зібрав майже вдвічі більше учасників, ніж попередня URC 2025 у Римі (Італія), та також стала найбільшою за конкретними досягнутими угодами. Учасниками бізнес ярмарки стало 220 підприємств, в тому числі найбільша бізнес-делегація з України з 82 компаній.

Конференція у Гданську стала черговим міжнародним форумом після попередніх конференцій у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі. На церемонії закриття організатори офіційно передали естафету проведення наступної конференції Естонії та її столиці Таллінну.