Кількість загиблих унаслідок атаки на Одещину зросла до двох, ще двоє травмовані – прокуратура

Унаслідок чисельних атак по Одещині вночі та вранці 25 вересня загинули двоє людей, ще двоє чоловіків травмовані, один із них у важкому стані перебуває в лікарні, повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

"Унаслідок атаки на місці загинули 40-річна жінка та 51-річний чоловік. Постраждало ще двоє чоловіків: 18-річному потерпілому надано медичну допомогу, 32-річний чоловік у важкому стані перебуває в лікарні", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм у середу.

У прокуратурі зазначили, що вночі та вранці 25 вересня ворог неодноразово атакував реактивними дронами об'єкти цивільної інфраструктури Одеської області.

Унаслідок атак пошкоджено приватне домоволодіння, одноповерхову будівлю, складські приміщення та два вантажні автомобілі.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголошував, що в результаті атаки по території Одеської області одна людина загинула та зк одна отримала поранення.