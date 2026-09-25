Петиція до Кабміну про відновлення вихідних днів у державні свята набрала майже 3,8 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом відновити офіційні вихідні днів у державні свята для психологічного відновлення громадян в умовах війни не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 24 червня і станом на 25 вересня вона набрала лише 3,8 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Український народ уже понад чотири роки живе в умовах повномасштабної війни. Суспільство перебуває у стані глибокого, хронічного психологічного виснаження. Особливо нищівного удару завдають регулярні нічні атаки на українські міста. Вони приносять не лише фізичні руйнування, але й колосальну ментальну шкоду: мільйони людей страждають від хронічного недосипання та розладів нервової системи", – йшлося в петиції.

На думку автора петиції, у таких реаліях додаткові дні відпочинку є не розкішшю, а життєвою необхідністю для відновлення сил.

Він вважає, що відновлення вихідних на державні свята допоможе громадянам знизити рівень стресу, побути з родинами, зберегти ментальне здоров'я та акумулювати сили для подальшої праці та допомоги армії.

Як повідомлялося, у січні народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") запропонував Верховній Раді повернути вихідні у дні загальнодержавних свят, які були скасовані у березні 2022 року.

У період дії воєнного стану норми ст. 73 Кодексу законів про працю України тимчасово не застосовуються згідно із законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 2136-IX від 15.03.2022 року).